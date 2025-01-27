В Баку по просьбе РФ задержали бывшую судью Хахалеву

В Баку задержали бывшую судью Елену Хахалеву по просьбе РФ. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на свои источники.

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Женщина была задержана в аэропорту. В России ее обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге.

По данным «Ленты.ру», Хахалева получила скандальную известность в июле 2017 года, организовав дочери свадьбу за $2 млн. На фоне скандала стало известно о том, что женщина получила фальшивый диплом о получении образования в Тбилисском университете. С 2016-го по 2019 год Хахалева занимала должность председателя коллегии по административным делам Краснодарского краевого суда. В 2022 году она была заочно арестована за хищение 1 млн рублей.

До этого в Курганской области задержали судебного пристава, обвиняемую в 28 преступлениях.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 год обвиняемая намеревалась улучшить свои статистические служебные показатели, фактически не осуществляя своих обязанностей. Пристав, как указали в СК, приобщала к материалам исполнительных производств заведомо ложные данные, а также выносила незаконные постановления об окончании исполнительных производств.