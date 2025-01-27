Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, выстрелившего из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в Балашихе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

« П р е д в а р и т е л ь н о у с т а н о в л е н о , ч т о о к о л о 2 2 : 0 0 2 4 я н в а р я 2 0 2 5 г о д а м е с т н ы й ж и т е л ь в х о д е с л о в е с н о г о к о н ф л и к т а с п р о д а в ц о м м а г а з и н а н а Б а л а ш и х и н с к о м ш о с с е п р о и з в е л и з г а з о в о г о п и с т о л е т а в ы с т р е л е й в л и ц о и с м е с т а п р е с т у п л е н и я с к р ы л с я . П о с т р а д а в ш е й о к а з а н а н е о б х о д и м а я м е д и ц и н с к а я п о м о щ ь » , – р а с с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

Там добавили, что местной полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность стрелявшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Балашихинская городская прокуратура взяла ход и результаты расследования под свой контроль.