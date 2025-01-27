Мужчина выстрелил из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в Балашихе
Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины, выстрелившего из газового пистолета в лицо продавщице в магазине в Балашихе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что около 22:00 24 января 2025 года местный житель в ходе словесного конфликта с продавцом магазина на Балашихинском шоссе произвел из газового пистолета выстрел ей в лицо и с места преступления скрылся. Пострадавшей оказана необходимая медицинская помощь», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что местной полиции в ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить личность стрелявшего. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Балашихинская городская прокуратура взяла ход и результаты расследования под свой контроль.