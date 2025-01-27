Следствие назвало причину смерти Яниса Тиммы

Следственная проверка установила, что баскетболист Янис Тимма покончил с собой. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах, какие-либо иные версии его смерти не подтвердились.

В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявляли, что он совершил самоубийство. Рядом с телом баскетболиста нашли телефон с номером экс-супруги Анны Седоковой на заставке и просьбой позвонить ей. Суд развел супругов незадолго до кончины латвийского баскетболиста.

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23 января юрист Екатерина Гордон заявила, что родственники Тиммы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Она утверждала, что это якобы связано с процессуальными сроками. Родные баскетболиста говорили о планах обжаловать отказ в возбуждении дела.