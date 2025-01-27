На школьной линейке дети массово падали в обморок в Иркутской области

В Иркутске школьники внезапно почувствовали себя плохо на линейке, приуроченной к годовщине полного снятия блокады Ленинграда и упали в обморок. Предполагается, что школьники могли имитировать недомогание. Об этом сообщает info24.

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«Всех несовершеннолетних осмотрел медицинский работник, в настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», – пишет издание со ссылкой на региональный Следственный комитет.

В школу на место педагоги вызвали скорую и полицию. В обморок упали два человека и еще несколько пожаловались на головокружение. В настоящий момент специалисты также предполагают, что школьникам могло стать плохо из-за духоты в помещении.

Напомним, волонтеры Победы провели памятные мероприятия, посвященные освобождению Ленинграда, в том числе в Ангарске.