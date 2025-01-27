Болгарский судовладелец допустил свою вину в повреждении подводного кабеля

Глава болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgare капитан Александр Калчев заявил, что его судно «Вежень» могло задеть подводный кабель Baltic, который был поврежден 16 января. Об этом сообщает Reuters.

Калчев отметил, что злого умысла при этом не было. По его словам, один из корабельных якорей упал на морское дно при сильном ветре.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого премьер Латвии Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны направили патрульное судно к месту повреждения и связались по поводу инцидента со Швецией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.

В Швеции сообщили об аресте судна по подозрению в диверсии на Балтике

Это уже не первое такое происшествие. Так, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией.