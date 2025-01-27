В российском регионе в 50-градусный мороз исчезло отопление зданий

В селе Хатанга Красноярского края несколько многоквартирных домов и социальных объектов лишились отопления и горячей воды из-за коммунальной аварии. Температура воздуха на улице в тот день опускалась до 50 градусов ниже нуля.

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ЧП произошло в населенном пункте Таймыра еще 19 января, однако последствия аварии дают о себе знать до сих пор. Прокуратура контролирует их устранение, сообщили сегодня в надзорном ведомстве.

Известно, что ресурсоснабжающая организация зафиксировала падение давления воды в сети, когда температура теплоносителя опустилась до 54-58 градусов. Соответственно похолодало и в домах, поскольку на улице стояли 50-градусные морозы.

Специалисты оперативно обнаружили место порыва в сетях и ночью аварию устранили. Между тем из-за пониженного давления в трубах подача горячей и холодной воды в некоторых зданиях была прекращена.

Сейчас давление восстановлено, но температура теплоносителя не превышает 65 градусов, а это далеко от норматива.

Сотрудники прокуратуры Таймырского района проводят проверку. Им предстоит, в частности, оценить действия местных властей и коммунальщиков по устранению последствий аварии и уровень подготовки инфраструктуры к нынешней зиме.