Двоих подростков задержали после массовой драки у ТЦ в Петербурге

Петербургские правоохранители задержали молодых людей, которых заподозрили в участии в массовой драке у «Гигант Холла». Оба доставлены в отдел полиции.

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«Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», – пишут СМИ со ссылкой на правоохранителей.

Также под подозрением еще два молодых человека 18 и 19 лет, уточняет издание «Мойка78». Информация о массовой драке появилась в телеграм-каналах. Правоохранители приехали на место ЧП после звонка очевидца. Хулиганов на месте не оказалось. Позже их удалось найти.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что массовая драка волейболистов произошла в петербургском баре.