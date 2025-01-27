Математика Вербицкого объявили в розыск

МВД объявило в розыск математика Михаила Вербицкого (внесен в реестр экстремистов и террористов), в отношении которого возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму, следует из базы розыска ведомства.

"Вербицкий Михаил Сергеевич, 20.06.1969. Разыскивается по статье УК", - сказано в базе.

По какой именно статье ведется розыск, в базе не указано.

В правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в отношении Вербицкого возбуждено уголовное дело по статье о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В настоящее время он находится за пределами РФ.