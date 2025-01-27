В СИЗО умер арестованный по делу «банды спецназовцев» полковник МВД

Предполагаемый организатор убийства главы Озерского района Московской области бывший глава УВД Озер Анатолий Камышов скончался в СИЗО. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По информации издания, 68-летний Анатолий Камышов, арестованный в ноябре 2024 года в рамках дела так называемой «банды спецназовцев», умер в СИЗО №4 26 января.

«Около 20.00 он внезапно почувствовал себя плохо. Врачи пытались спасти арестанта, но безуспешно. Он умер предположительно от сердечного приступа», - отмечается в статье.

По версии следствия, Камышов входил в группу бывших и действующих сотрудников силовых структур, которая подозревается в причастности к серии заказных убийств предпринимателей и чиновников. В том числе в организации взрыва машины главы администрации Озерского района Подмосковья Владимира Сащихина 31 марта 2002 года. При этом у Камышова, руководившего в то время местным УВД, был серьезный конфликт с Сащихиным.

После разоблачения «банды спецназовцев» по делу об убийстве Сащихина появились новые улики, которые указали на возможную причастность к этому преступлению Камышова. Басманный суд столицы избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в краснодарском СИЗО скончался Вартан Кочьян, который убил судебных приставов Альберта Агозяна и Андраника Матевосяна. У мужчины было серьезное заболевание сердца.