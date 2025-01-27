Подозреваемых в похищении военнослужащих арестовали в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону арестовали 11 членов преступной группировки, которые, как предполагается, участвовали в похищении военнослужащих и вымогательствах. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщил представитель управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по Ростовской области.
— Суд избрал 11 подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 марта текущего года, — приводит его заявления РИА Новости.
Участники группы, предположительно, вовлекли двух несовершеннолетних девушек, которые занимались интернет-знакомствами с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, для установления с ними интимных контактов. Затем злоумышленники похищали военнослужащих и под видом полицейских требовали более трех миллионов рублей за якобы прекращение уголовных дел по факту связи с несовершеннолетними.
В конце октября 2024 года удалось арестовать еще одну группу мошенников, занимавшихся хищением денег у солдат. Правоохранители задержали трех жителей Владимирской области, которые подозревались в хищении более 11 миллионов рублей с банковских карт участников спецоперации.