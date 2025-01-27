Подозреваемых в похищении военнослужащих арестовали в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону арестовали 11 членов преступной группировки, которые, как предполагается, участвовали в похищении военнослужащих и вымогательствах. Об этом в воскресенье, 27 января, сообщил представитель управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) РФ по Ростовской области.

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— С у д и з б р а л 1 1 п о д о з р е в а е м ы м м е р у п р е с е ч е н и я в в и д е с о д е р ж а н и я п о д с т р а ж е й д о 1 8 м а р т а т е к у щ е г о г о д а , — п р и в о д и т е г о з а я в л е н и я РИА Новости.

Участники группы, предположительно, вовлекли двух несовершеннолетних девушек, которые занимались интернет-знакомствами с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, для установления с ними интимных контактов. Затем злоумышленники похищали военнослужащих и под видом полицейских требовали более трех миллионов рублей за якобы прекращение уголовных дел по факту связи с несовершеннолетними.

В конце октября 2024 года удалось арестовать еще одну группу мошенников, занимавшихся хищением денег у солдат. Правоохранители задержали трех жителей Владимирской области, которые подозревались в хищении более 11 миллионов рублей с банковских карт участников спецоперации.