В российском городе накрыли легализовавшую около 900 мигрантов банду

В Санкт-Петербурге полиция накрыли банду, которая незаконно легализовала около 900 мигрантов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

© Lenta.ru

Следователи возбудили уголовное дело по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Задержана подозреваемая в организации схемы. В отношении нее избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. В полицию доставили 16 человек для проверки на причастность к преступлению.

Предварительно установлено, что с 2023 года банда предлагала иностранцам и их работодателям услуги по оформлению фиктивных документов с недостоверными сведениями о трудоустройстве и временном проживании мигрантов. За нелегальные услуги иностранцы платили от 35 до 40 тысяч рублей.

Ранее на одном из рынков в Москве сотрудники полиции вместе с коллегами из ФСБ задержали троих подозреваемых в организации незаконной миграции.