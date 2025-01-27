В Подмосковье задержан мужчина за поджог вышек сотовой связи

Гражданина Казахстана задержали в Подмосковье за поджог вышек сотовой связи. Об этом сообщил Mash.

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По данным канала, 44-летний Виталий Бойко действовал по заданию украинских спецслужб. Ему в соцсетях написали неизвестные, которые пообещали заплатить по 40 тыс. рублей за поджог вышек связи.

В итоге мужчина поджег четыре оборудования мобильных операторов в Щелково и Лосино-Петровском. Сумма ущерба достигла 4 млн рублей.

Его задержали и возбудили дело по статье об умышленном уничтожении имущества общеопасным способом. Пироману грозит до пяти лет тюрьмы.

Также выяснилось, что на родине Бойко уже имел судимость за расправу над человеком. Он переехал в Россию, но нигде не зарегистрировался и работу не нашел.

До этого в Адыгее сотрудники управления ФСБ задержали двух жителей Краснодара, которых подозревают в причастности к поджогу сотовой станции. По версии следователей, в августе прошлого года 16-летний и 19-летний парни за вознаграждение от неизвестных подожгли базовую сотовую станцию в поселке Тлюстенхабль. Приятели сняли свои действия на видео и отправили ролик заказчику, а он заплатил им деньги.