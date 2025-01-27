При взрыве автоцистерны в Пакистане погибли шесть человек

Автоцистерна с сжиженным газом взорвалась в городе Мултан в провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV. По данным служб спасения, инцидент произошел из-за утечки газа из одного из клапанов цистерны в одном из промышленных районов города.

Из-за взрыва возник сильный пожар. Обломки цистерны рухнули на близлежащие жилые здания. Зафиксированы значительные разрушения. В результате ЧП шесть человек погибли, свыше 30 получили ранения. Тринадцать пострадавших находятся в критическом состоянии. В районе, где произошел взрыв, полностью уничтожены не менее 20 домов, еще 70 зданий повреждены частично.