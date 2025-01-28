В Смоленске пенсионер лишился 9 млн рублей, пытаясь пройти медосмотр

Житель Смоленска передал курьеру мошенников все свои накопления, пытаясь пройти медосмотр. Об этом сообщает областное управление МВД.

Мошенники поблагодарили россиянина за то, что он перевел им 9 млн рублей
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С заявлением в правоохранительные органы обратился 63-летний местный житель, он сообщил, что с ним связались неизвестные. Мужчине предложили бесплатно пройти медосмотр, получив согласие и личные данные, аферисты начали запугивать пенсионера.

Злоумышленники сообщили россиянину, что его накопления в опасности и их необходимо срочно спасать. В течение 10 дней он перечислял деньги различными суммами на указанные ему счета, продал автомобиль, оформил кредит. Общая сумма ущерба составила 9 млн рублей, выманив деньги, мошенники снова связались с потерпевшим и поблагодарили его за перевод денег, отметив, что «хорошо гуляют» за его счет.

Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школьник пытался спасти накопления родителей и отдал мошенникам 2,5 млн рублей. С подростком связались неизвестные и сообщили, что у его матери просрочен медицинский полис, затем напугали тем, что аккаунт женщины на портале «Госуслуги» взломан. Чтобы спасти накопления матери, школьника убедили собрать все имевшиеся наличные и передать курьеру, который переведет их на якобы безопасный счет.

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