Мошенники поблагодарили россиянина за то, что он перевел им 9 млн рублей

Житель Смоленска передал курьеру мошенников все свои накопления, пытаясь пройти медосмотр. Об этом сообщает областное управление МВД.

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С заявлением в правоохранительные органы обратился 63-летний местный житель, он сообщил, что с ним связались неизвестные. Мужчине предложили бесплатно пройти медосмотр, получив согласие и личные данные, аферисты начали запугивать пенсионера.

Злоумышленники сообщили россиянину, что его накопления в опасности и их необходимо срочно спасать. В течение 10 дней он перечислял деньги различными суммами на указанные ему счета, продал автомобиль, оформил кредит. Общая сумма ущерба составила 9 млн рублей, выманив деньги, мошенники снова связались с потерпевшим и поблагодарили его за перевод денег, отметив, что «хорошо гуляют» за его счет.

Возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что в Екатеринбурге школьник пытался спасти накопления родителей и отдал мошенникам 2,5 млн рублей. С подростком связались неизвестные и сообщили, что у его матери просрочен медицинский полис, затем напугали тем, что аккаунт женщины на портале «Госуслуги» взломан. Чтобы спасти накопления матери, школьника убедили собрать все имевшиеся наличные и передать курьеру, который переведет их на якобы безопасный счет.