Известный телеведущий погиб с семьей в пожаре на курорте в Турции

В числе погибших в пожаре в гостинице горнолыжного курорта в Карталкае в Турции оказался известный телеведущий, журналист, финансовый консультант и спортивный менеджер Недим Туркмен. Об этом сообщил канал Bloomberg HT, в передачах которого он участвовал как аналитик и комментатор.

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Вместе с ним погибли его супруга и двое детей — 18-летняя дочь и 22-летний сын, передает «Российская газета».

Владелец отеля Grand Kartal возложил ответственность за пожар, в результате которого погибло 78 человек, на персонал и консультантов. Об этом сообщило местное издание Karar, ссылаясь на заявления предпринимателя в суде. По его словам, именно повар отвечает за исправность электроприборов, а электрик гостиницы заведует кнопками пожарной сигнализации.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетил церемонию прощания с погибшими в результате пожара. На похоронах восьми членов одной семьи он не смог сдержать слез.

О возгорании стало известно утром 21 января. Пожар возник в ресторане 12-этажного отеля: поскольку его основное здание было почти полностью сделано из дерева, огонь распространялся быстро. На тот момент в гостинице были зарегистрированы 237 человек.