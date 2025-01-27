Пожар произошел в скандальном ростовском СИЗО

В понедельник, 27 января, в административном здании СИЗО-1 в Ростове-на-Дону произошел пожар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ФСИН, в результате пожара никто не пострадал. СИЗО работает в штатном режиме.

Возгорание произошло на площади 5 кв.м. Представители службы назвали короткое замыкание предварительной причиной пожара, уточняет РЕН ТВ.

В июне 2024 года в СИЗО-1 в Ростовской области заключенные захватили в заложники двух сотрудников изолятора. Большинство преступников были ликвидированы.

В начале 2025 года в управлении ФСБ по Ростовской области сообщили, что участники планировали сбежать и совершить серию терактов в Ингушетии. Против них возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту, приготовлении к участию в незаконном вооруженном формировании и участии в деятельности террористической организации.