В Сочи задержали 20 человек после беспорядков из-за отмены концерта блогера Золо

Концерт блогера Ивана Золочевского в Сочи отменили из-за сообщения о минировании, что вызвало беспорядки среди зрителей, в результате чего двадцать человек были задержаны полицией.

Концерт блогера Ивана Золочевского, известного как Золо, был отменен в Сочи после сообщения о минировании площадки, передает ТАСС. Сообщение поступило в 18:00 мск. Из здания были эвакуированы все находившиеся внутри люди, а полиция не обнаружила опасных предметов.

Однако часть зрителей, недовольных отменой мероприятия, спровоцировала беспорядки. В ответ полиция была вынуждена направить два наряда патрульно-постовой службы для урегулирования ситуации. В результате двадцать участников беспорядков были задержаны и доставлены в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

По предварительным данным, в ходе беспорядков никто не пострадал. В настоящее время проводится проверка по факту произошедшего.

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