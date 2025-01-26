В Сочи более сотни подростков устроили «мини-бунт» при входе на одну из концертных площадок в центре города после отмены выступления блогера, музыканта и тиктокера Ивана Золо . Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, за час до мероприятия стало известно о его отмене. Недовольные зрители вместо того, чтобы разойтись, пытались попасть внутрь заведения и выбить дверь веткой.

На видео с места происшествия, которое опубликовал «ЧП Сочи» видно, как молодые люди толпятся у входа, мусорят и кричат. В посте уточняется, что концерт отменили после сообщения о минировании здания.

Baza пишет, что в происходящее пришлось вмешаться полицейским и сотрудникам Росгвардии. Несколько подростков правоохранители задержали. Telegram-канал также выяснил, что три дня назад выступление Ивана Золо в Севастополе было сорвано из-за «сообщения о минировании здания».