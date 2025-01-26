У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки.

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Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

" Э п и ц е н т р з е м л е т р я с е н и я н а х о д и л с я в 1 0 7 к и л о м е т р а х о т П е т р о п а в л о в с к а - К а м ч а т с к о г о " , - с о о б щ а е т с я н а с а й т е .

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 48 километров.

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В прошлое воскресенье, 19 января, в районе крымской Ялты за день произошли два землетрясения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».