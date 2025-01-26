Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 км от побережья Камчатки

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в 107 километрах от побережья Камчатки.

У побережья Камчатки зафиксировали землетрясение
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Об этом сообщается на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

"Эпицентр землетрясения находился в 107 километрах от Петропавловска-Камчатского", - сообщается на сайте.

Отмечается, что землетрясение произошло на глубине 48 километров.

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