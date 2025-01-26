В Таганроге произошла драка со стрельбой, есть пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Таганрог».

Потасовка началась после того, как к месту события прибыла группа людей на такси. После этого они начали драку с группой других неизвестных, некоторых повалили на землю и стали избивать руками и ногами, после чего отчетливо слышен звук выстрела или взрыва петарды. Снимающий происходящее на камеру наблюдатель говорит о том, что в воздухе пахнет порохом.

На других кадрах с места событий видно, что как минимум два человека лежат на земле, не подавая признаков жизни.

Инцидент произошел напротив здания мэрии вечером 25 января. В полиции произошедшее пока не комментировали.

До этого в Подмосковье произошла массовая потасовка со стрельбой. По версии правоохранителей, между двумя группами людей произошла ссора, которая переросла в драку. Во время конфликта один из участников выстрелил. В результате медики госпитализировали троих пострадавших в возрасте от 28 до 40 лет, характер их травм и состояние не уточняются.