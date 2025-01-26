Владелец сгоревшего в Турции отеля Grand Kartal обвинил в ЧП персонал

Владелец турецкого отеля Grand Kartal, где из-за пожара погибли 78 человек, обвинил в трагедии шеф-повара, электрика и охранников. Об этом сообщает газета Karar со ссылкой на показания Эргюля.

Новые данные о пожаре в отеле Grand Kartal появились после показаний владельца отеля, данных следствию и суду.

«Владелец отеля Халит Эргюль, арестованный после пожара, в своих показаниях возложил ответственность на персонал. Эргюль, в частности, обвинил шеф-повара, кухонный персонал, электрика отеля и охранников», — пишет издание.

По словам владельца, шеф-повар отвечал за электроприборы на кухне, а управление пожарной сигнализацией осуществлялось электриком отеля.

Судебное расследование по делу о пожаре продолжается. Уже арестованы 15 человек.

ЧП произошло утром 21 января, погибли 78 человек. Еще 51 человек получил ранения. Как сообщает турецкая пресса, эвакуационные выходы отеля, пожарная сигнализация и система контроля задымления оказались в ненадлежащем состоянии.

Согласно предварительным данным, пожар начался на кухне ресторана, дым распространился на верхние этажи. Большинство смертей произошло в результате отравления угарным газом. Некоторые из погибших выпрыгнули из окна.