Поджигатель ресторанов в Краснодаре объяснил свой мотив

В Краснодаре задержанный злоумышленник, который накануне по заданию мошенников поджег три заведения общепита в городе, объяснил мотив своих действий. Об этом сообщает Telegram-канал «23 МВД».

© nsn.fm

Правонарушитель рассказал, что аферисты из Украины за реализацию поджогов якобы должны были предоставить ему 35 тысяч рублей. При этом он уточнил, что мошенники обещали выплатить парню средства, если ему удастся сбежать.

В Краснодаре задержали поджигателя ресторанов

До этого говорилось, что поджигатель в Краснодаре пошел на преступление якобы из-за того, что мошенники взломали его аккаунт и угрожали воспользоваться его персональными данными для совершения преступлений.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что в Краснодаре задержали 19-летнего жителя Динского района, который вечером 25 января поджег сразу три ресторана города.