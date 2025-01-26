В Норильске на руднике под завалом погиб рабочий

В Норильске следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на руднике, сообщили в СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

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ЧП произошло на руднике "Таймырский" ЗФ ПАО ГМК "Норильский никель" в пять утра 26 января по местному времени.

- По версии следствия, на руднике произошло отслоение горной массы на горизонте - 1350 метров под поверхностью земли. В результате обрушения на аварийном участке в результате полученных телесных повреждений погиб 27-летний горный проходчик, - сообщили в СК региона.

Сейчас следователи проводят проверку на предмет нарушения правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.