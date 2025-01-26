Самолет Екатеринбург-Дубай вернулся в Кольцово

В пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии" объяснили ситуацию, из-за которой самолет Airbus А320, следовавший направлением Екатеринбург - Дубай (Аль-Мактум), вернулся рано утром в воздушную гавань. Лайнер спустя один час и десять минут был вынужден развернуться обратно и приземлиться в аэропорту, так как одна из пассажирок почувствовала себя плохо.

- Она снята с рейса по рекомендации медиков, - уточнили в ведомстве.

В пресс-службе аэропорта Кольцово добавили, что пассажирку встре