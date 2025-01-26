Подростки жестоко избили пенсионера возле торгового центра во Владимире

Банда подростков избила кастетом пенсионера возле торгового центра во Владимирской области. Потерпевшему сломали нос и причинили черепно-мозговую травму, сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, когда 70-летний пенсионер из Гусь-Хрустального приехал в ТЦ «Круиз».

Канал пишет, что стоявшая на входе группа подростков затеяла конфликт, пенсионера толкнули. Когда он попытался дать отпор, один из подростков повалил его и начал бить по лицу кастетом. После избиения нападавшие скрылись.

Пострадавшего на скорой доставили в центральную районную больницу. У него перелом носа, черепно-мозговая травма и множественные гематомы.

Родственники мужчины обратились в полицию, требуя найти и наказать агрессоров. Внучка пенсионера отметила, что нападение было беспричинным: потерпевший просто зашёл в ТЦ, чтобы купить еду.

В МВД заявили, что начали проверку, личности нападавших устанавливаются