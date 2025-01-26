Правительство направило 1,5 млрд рублей на ликвидацию ЧС с мазутом на Кубани
Правительство выделило 1,5 млрд рублей, которые будут направлены в бюджет Краснодарского края для очистки побережья от разлива мазута в Керченском проливе. Деньги выделены из правительственного резервного фонда.
На эти деньги будут проводиться работы по утилизации и обезвреживанию песка, загрязнённого мазутом, а также восстановление пляжных территорий.
25 января полностью завершилась откачка мазута из кормовой части танкера «Волгонефть-239».
15 декабря в Чёрном море во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Их капитанам предъявили обвинение по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.
В результате аварии в Чёрное море попало не менее 2,4 тыс. т нефтепродуктов.