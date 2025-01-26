На Курилах объявили экстренное предупреждение

Экстренное предупреждение объявили на южных Курилах на понедельник, 27 января, из-за проходящего мимо циклона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального главка МЧС. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Росгидрометцентре, в понедельник в Курильском и Южно-Курильском районах ожидаются сильные осадки. Ветер будет достигать 22-27 метров в секунду. Местным жителям рекомендовали не покидать населённые пункты без особой необходимости.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло у побережья южных Курил.