В Москве арестовали британца за мат на улице

Басманный суд Москвы арестовал британца по фамилии Джонсон на пять суток за мат на улице. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В Москве арестовали британца за мат на улице
©  Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В документах отмечается, что подданный Великобритании находился в столице по туристической визе и совершил мелкое хулиганство. В протоколе говорится, что иностранец выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания граждан.

Сам Джонсон говорил в суде, что не совершал ничего подобного, он гулял с невестой по Москве. Адвокат британца заявил, что тот не знает русского языка, а свидетели правонарушения не были опрошены, «к материалам их объяснения не были приобщены». Суд встал на сторону обвинения и назначил мужчине пять суток административного ареста.

Ранее сообщалось, что Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за демонстрацию татуировки с нацистской символикой.

Происшествия