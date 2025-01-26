Прописавший у себя фигурантов дела о теракте в "Крокусе" признан виновным

Суд признал виновным жителя Твери Салохиддина Ашурова, фиктивно зарегистрировавший в своем жилище братьев Аминчона и Диловара Исломовых, которые выступают фигурантами по делу о теракте в "Крокус Сити Холле", по 14 эпизодам. Такая информация следует из постановления суда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Из судебных материалов следует, что Ашуров "признан виновным в том, что он совершил 14 эпизодов фиктивной регистрации граждан РФ по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации". 23 апреля Московский районный суд Твери оставил под арестом Ашурова, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире братьев Аминчона и Диловара Исломовых, фигурантов уголовного дела о теракте в московском "Крокус Сити Холле". Ему вменяется фиктивная регистрация по адресу своего проживания зарубежных граждан.

Ашуров в полном объеме признал тогда свою вину, но против ареста возражал. Адвокат обвиняемого обжаловал приговор. Вечером 22 марта 2024 года в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. В результате нападения пострадали 550 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). Задержали более десяти лиц.