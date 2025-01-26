Неизвестный поджег три ресторана на центральной улице Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, масштабный пожар произошел около 22:20 мск на улице Красная в заведении "МясоLove". Люди допускают, что его мог устроить посетитель. Собеседники SHOT рассказали, что вечером 25 января в заведение зашел неизвестный мужчина в камуфляже.

Он бросил свой рюкзак на пол и убежал. В это время сумка загорелась, и пламя начало стремительно распространяться по помещению. Посетители и работники кафе самостоятельно покинули здание. В результате инцидента никто не пострадал.