Полиция Флориды задержала мужчину за угрозы убить Трампа

Полиция города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида задержала мужчину, угрожавшего убить нового американского президента Дональда Трампа.

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"Мужчина, публиковавший в социальных сетях угрозы в адрес президента Соединенных Штатов, был задержан в пятницу вечером полицией города Уэст-Палм-Бич", - сообщается на сайте ведомства.

Во время допроса 46-летний Шэннон Депарарро Аткинс признался, что публиковал посты с угрозами. Ему могут предъявить обвинения в распространении "в письменном или электронном виде угроз убийства, нанесения телесных повреждений или осуществления массовой стрельбы". Кроме того, во время задержания при Аткинсе обнаружили кокаин.

Местная полиция уведомила о произошедшем Секретную службу, которая обеспечивает охрану высшего руководства страны и находящихся на американской территории иностранных лидеров.

Газета The New York Post в свою очередь отмечает, что причиной ареста стали публикации Аткинса в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Одна хорошая пуля нужна Америке, чтобы спастись", - якобы написал он на своей странице 19 января, за день до инаугурации Трампа.

На его странице были и другие подобные сообщения, отмечает издание.

Трамп пережил за последний год два покушения на свою жизнь. Первое произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании в июле прошлого года - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. Во второй раз радикал и сторонник помощи Украине открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго.