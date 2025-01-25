Появилась новая версия трагедии с 78 погибшими в турецком отеле

Новая версия появилась при расследовании ЧП на турецком курорте, где погибли 78 человек. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

Газета отмечает, что обнаружена «очередная цепочка халатности». Оборудование, использовавшееся на курорте, было очень старым.

«Кресельным подъемникам и системам канатной дороги 32 года, они давно требовали ремонта», — пишет издание.

Один из инструкторов заявил, что оборудование было привезено в Турцию из Австрии уже будучи подержанным. Из-за этого довольно часто возникали проблемы. В феврале прошлого года произошел сбой в работе трансформатора и 40 человек застряли в подъемниках. На вызволение потребовалось 3,5 часа.

Во время пожара в отеле Grand Kartal погибли 78 человек. Арестованы несколько человек, включая владельца гостиницы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции и призвал «не играть в политику», говоря о трагедии на горнолыжном курорте.