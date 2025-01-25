Появилась новая версия трагедии с 78 погибшими в турецком отеле

Новая версия появилась при расследовании ЧП на турецком курорте, где погибли 78 человек. Об этом сообщает газета Yeni Akit.

Появилась новая версия трагедии с 78 погибшими в турецком отеле
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Газета отмечает, что обнаружена «очередная цепочка халатности». Оборудование, использовавшееся на курорте, было очень старым.

«Кресельным подъемникам и системам канатной дороги 32 года, они давно требовали ремонта», — пишет издание.

Один из инструкторов заявил, что оборудование было привезено в Турцию из Австрии уже будучи подержанным. Из-за этого довольно часто возникали проблемы. В феврале прошлого года произошел сбой в работе трансформатора и 40 человек застряли в подъемниках. На вызволение потребовалось 3,5 часа.

Во время пожара в отеле Grand Kartal погибли 78 человек. Арестованы несколько человек, включая владельца гостиницы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к оппозиции и призвал «не играть в политику», говоря о трагедии на горнолыжном курорте.