Названы последствия пожара на нефтебазе в Казахстане

В казахстанском городе Жезказган загорелась нефтебаза. Пострадали четыре человека, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу МЧС Казахстана.

В ведомстве уточнили, что пожар на территории комплекса охватил три автомобиля специального назначения. Кроме того, лопнул газовоздушный кожух и обрушились стены ангара.

На место вслед за дежурными расчетами прибыли дополнительные команды спасателей. Пожару присвоили высокую степень сложности, заметили в пресс-службе.

В МЧС пояснили, что возгорание удалось потушить на площади 100 кв. м с применением «пенной атаки».

При тушении пожара специалисты также защитили резервуары с топливом от перехода на них огня.

В пресс-службе управления здравоохранения области Улытау уточнили, что один из пациентов находится в тяжелом состоянии, один в среднем. У двух женщин, которые также пострадали при пожаре, состояние «стабильное».