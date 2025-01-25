В Казахстане блогер объявлена в розыск за оскорбления русскоязычной жительницы

Блогера Дану Орманбаеву, которая оскорбила проживающую в Казахстане гражданку России, обвинили в международный розыск в рамках уголовного дела о разжигании межнациональной розни. Об этом сообщает полиция Алма-Аты, передает Orda.kz.

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"Судом заочно санкционирована мера пресечения в виде "содержания под стражей", – заявили правоохранители.

По данным местных СМИ, девушка находится за границей.

Уголовное дело на нее завели в апреле 2024 года после поданного пострадавшей заявления об угрозах и оскорблениях по национальному признаку со стороны блогера. Правоохранители приложили в качестве доказательств скриншоты переписки с Орманбаевой, которая в нецензурной форме высказалась про национальность россиянки и угрожала убить ее.

Ранее нижегородский комик Дмитрий Гаврилов был арестован на 13 суток за одно из выступлений. В его ролике на YouTube содержатся признаки унижения человеческого достоинства по признакам национальности, языка и происхождения. Гаврилов признал свою вину в совершении административного правонарушения.