В Адыгее два жителя Краснодара стали фигурантами дела о диверсии

Следователи возбудили в Адыгее уголовное дело о диверсии в отношении двух жителей Краснодара, подозреваемых в поджоге базовой сотовой станции компании "Вымпелком", сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Адыгея.

"Управлением ФСБ России по Республике Адыгея пресечена противоправная деятельность двух жителей Краснодара, причастных к совершению поджога базовой сотовой станции в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации. Сотрудниками УФСБ установлено, что 16-летний и 19-летний фигуранты с целью финансового обогащения от неустановленных представителей иностранного государства вступили в преступный сговор по повреждению базовой сотовой станции ПАО "Вымпелком", расположенной в пгт. Тлюстенхабль. В августе 2024 года злоумышленники осуществили ее поджог, после чего направили видео заказчику и получили от него денежные средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что управление СК России по Адыгее на основании переданных УФСБ материалов возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 281 УК России (диверсия). Следователи работают над сбором доказательств и установлением иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Санкция ч. 2 ст. 281 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.