В Марий Эл задержан подозреваемый в убийстве женщины и двоих детей
В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины и её двоих детей в городе Звенигово.
Об этом написала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из Республики Марий Эл в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в тройном убийстве в городе Звенигово», — сообщила она.
Отмечается, что правоохранители обнаружили в квартире тела 29-летней женщины и двоих её малолетних детей с ножевыми ранениями.
Ранее стало известно, что в Марий Эл возбудили дело после убийства женщины и двоих детей.