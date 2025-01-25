В Марий Эл задержан подозреваемый в убийстве женщины и двоих детей

В Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве 29-летней женщины и её двоих детей в городе Звенигово.

Об этом написала в своём Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Мои коллеги из Республики Марий Эл в кратчайшие сроки задержали подозреваемого в тройном убийстве в городе Звенигово», — сообщила она.

Отмечается, что правоохранители обнаружили в квартире тела 29-летней женщины и двоих её малолетних детей с ножевыми ранениями.

Ранее стало известно, что в Марий Эл возбудили дело после убийства женщины и двоих детей.