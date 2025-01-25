Водитель маршрутки захватил в плен ребенка

В Уфе водитель маршрутки взял в плен ребенка. Об этом сообщает портал mkset.

По данным издания, уфимский водитель на маршруте №224 отказался выпускать из салона ребенка, который не смог оплатить проезд из-за разрядившегося телефона.

«Сначала пугал его полицией, потом вообще хотел высадить за две остановки от [нужной]. Когда я стала его защищать, меня на моей остановке с ребенком тоже отказался выпустить, ссылаясь на то, что ребенок занимал отдельное место», — рассказала очевидица.

Портал напомнил, что с 2021 года в России запретили преждевременную высадку детей-безбилетников из общественного транспорта.

До этого пьяный тюменец разбил лицо водителю такси, бросив в него стеклянную бутылку.

Таксист с переломами двух лицевых костей был доставлен в больницу и рассказал, что пострадал из-за агрессивного пассажира. Тот, по словам водителя, во время поездки распивал спиртные напитки и реагировал на замечания отказом и нецензурной бранью.