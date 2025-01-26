В Турции по делу о пожаре на горнолыжном курорте арестованы 15 человек

Обновлённые данные приводит издание Sabah.

В публикации отмечается, что перед судом уже предстали пятеро подозреваемых, в их числе заместитель мэра муниципалитета Болу Седат Гюленер, а также замдиректора пожарного департамента Кенан Джошкун.

Пожар вспыхнул в здании отеля Grand Kartal на турецком горнолыжном курорте в ночь на вторник. Погибли 78 человек. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что все виновные понесут наказание.