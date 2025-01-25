Ранее судимый мужчина не оплатил проезд в столичном трамвае и залил перцем женщину-контролера. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

«Ранее судимый мужчина не оплатил проезд в трамвае и, не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие к старшему инспектору-контролеру ГКУ Москвы «Организатор перевозок», выявившему правонарушение. В ответ на законное требование представителя власти о предъявлении документов, подтверждающих факт оплаты проезда, распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо женщине», – говорится в сообщении.

Отмечается, что привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти») на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.