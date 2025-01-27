Бастрыкин поручил возбудить дело после сообщений о нападениях банды подростков

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после сообщений об избиении людей бандой подростков в Краснодарском крае и представить доклад об установленных обстоятельствах. Об этом пишет СК РФ в Telegram-канале.

Отмечается, что группа несовершеннолетних портит общедомовое имущество в многоквартирных домах, а также применяет насилие в отношении других детей и пожилых россиян.

Бастрыкин запросил доклад о нарушении жилищных прав в Московской области

В Следственном комитете отметили, что по факту случившегося была организована процессуальная проверка.

Ранее Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий тренера по художественной гимнастике в отношении нескольких воспитанниц во Владимире.