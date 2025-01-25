В Хабаровском крае самолет с пассажирами не смог взлететь и при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и заехал в кусты. Об этом сообщает Telegram-канал "Дерзкий Хабаровск".

Инцидент с самолетом Ан-24 "Хабаровских авиалиний" произошел в поселке Нелькан Аяно-майского района.

"Все живы, но страх останется на всю жизнь. Самое печальное, что самолет единственное на чем можно добраться до краевой столицы, а техника оставляет желать лучшего", - говорится в сообщении.

Как сообщает РЕН ТВ, разбежавшись по ВПП, самолет прервал взлет и начал тормозить, но все равно выкатился за пределы полосы и проехал лишние 30 метров, прежде чем остановился. На борту находились 20 пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.

Пассажирский самолет выкатился за пределы полосы и едва не упал в море

2 января сообщалось, что самолет Airbus 321A авиакомпании "Сибирь" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Норильска при осуществлении разворота. Росавиация начала расследовать инцидент.