Российский Airbus экстренно сменил курс и сел в другом месте

Самолет российской авиакомпании S7 экстренно сменил курс и сел в другом месте из-за пассажира, которому стало плохо на борту. Об этом сообщил Telegram-канал Aviaincident.

24 января Airbus A321 выполнял рейс из Омска в московский аэропорт Домодедово. Когда лайнер находился на высоте более 10 тысяч метров, экипаж доложил о больном пассажире на борту.

Пилоты решили совершить незапланированную посадку в Казани. При этом сигналы срочности и бедствия они не объявляли. Приземление прошло благополучно.

Ранее самолет ирландского лоукостера Ryanair подал сигнал бедствия в небе. Пилоты вернулись в аэропорт через 15 минут после вылета из-за дыма в кабине.