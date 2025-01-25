На Бали задержали основателя «русской деревни»

Правоохранительные органы острова Бали задержали основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud Андре Фрея.

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Из-за особой популярности у граждан РФ комплекс был известен как «русская деревня».

— Фрей с помощью возглавляемой им компании намеренно переоборудовал плодородные сельскохозяйственные земли в районе Убуд. Земля была переоборудована под виллы и различные туристические объекты в коммерческих целях, — рассказал генеральный инспектор полиции Бали Даниэль Адитьяджая.

Он также добавил, что у предпринимателя не было разрешения строить на этих землях, передает Detik.

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