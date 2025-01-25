В Таиланде после падения с мотоцикла погиб россиянин

Российский турист погиб на острове Пхукет в результате падения с мотоцикла. Об этом сообщил портал The Phuket News.

По данным местной полиции, 35-летний россиянин не справился с управлением мотоцикла на повороте и врезался в придорожное ограждение, получив травму головы. Несмотря на оказанную парамедиками помощь, пострадавший умер по дороге в больницу.

Полиция Таиланда начала расследование инцидента. В генконсульстве России в провинции Пхукет корреспонденту ТАСС сообщили, что пока российские дипломаты не получали информацию от правоохранительных органов о гибели россиянина.

Российская туристка погибла в Таиланде

Согласно таиландскому центру данных о ДТП, из-за инцидентов на дорогах Таиланда в 2024 году погибли 14 тыс. человек, около 850 тыс. пострадали. Жертвами ДТП в 2024 году стали 598 иностранцев, в том числе 10 россиян. Подавляющее число происшествий с россиянами произошло в курортной провинции Пхукет, которую в 2024 году посетили около 1 млн туристов из РФ.