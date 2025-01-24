Летевший в Москву самолет сел в другом городе

Борт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Стамбула в Москву, совершил посадку в Астрахани из-за срабатывания индикатора одной из систем самолета, сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

«В целях обеспечения безопасности полета командир воздушного судна рейса SU2131 Стамбул – Москва за 24 января совершил дополнительную посадку в аэропорту Астрахани по причине срабатывания индикации работы одной из систем самолета. Посадка в аэропорту Астрахани выполнена в штатном режиме. Для сокращения времени ожидания вылета из Астрахани рейс будет продолжен на резервном самолете. Ориентировочное время вылета в 2:00 по местному времени», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на время ожидания пассажирам будет предоставлено горячее питание и напитки.