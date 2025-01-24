Трехэтажный дом обрушился в Турции

Трехэтажный дом обрушился в городе Конья, расположенном в центральной части Турции, сообщает телеканал NTV.

По его данным, под завалами могут находиться люди, однако, по предварительной информации, дом пустовал.

Специалисты спасли двух человек, передает агентство DHA. К дому выехали медицинская бригада, полиция и спасатели.

В здании находились пять человек, заявил губернатор провинции Конья Ибрагим Акын в разговоре с TRT Haber.

Причина произошедшего пока неизвестна, но она выясняется, подчеркнул он.

Ранее один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Нижегородской области. Всего было эвакуировано 16 граждан, из которых семь человек были спасены и еще один пострадал.

В результате взрыва загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка.