14-летняя девочка забеременела и попала в больницу

На Урале 14-летняя школьница забеременела от 20-летнего юноши и оказалась в больнице. Об этом со ссылкой на источник сообщает агентство Ura.ru.

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По информации агентства, девочка познакомилась со взрослым молодым человеком через общих знакомых. Через какое-то время дружеские отношения переросли в нечто большее.

Школьница пригласила юношу в гости, где у них по обоюдному согласию случилось соитие. Подчеркивается, что молодой человек был в курсе возраста девочки.

В январе несовершеннолетняя узнала, что беременна, однако не стала рассказывать об этом родителям. В какой-то момент, когда школьница находилась в торговом центре, у нее начались резкие боли в животе. Она самостоятельно вызвала бригаду скорой помощи, подростка доставили в больницу. Врачам не удалось сохранить беременность.

Мать девочки после случившегося обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в инциденте. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.