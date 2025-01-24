Жительница Подмосковья умерла во время операции в частном медцентре

Жительница подмосковного города Подольск умерла во время операции в частном медицинском центре. По данным источника РЕН ТВ, ей удаляли межпозвоночную грыжу.

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Уточняется, что 50-летняя женщина обратилась в клинику 18 января. Медики порекомендовали ей сделать операцию в плановом порядке. Уже через три дня жительница Подмосковья была в стационаре, никаких противопоказаний к операции у нее не выявили.

Операция состоялась утром 23 января. В ходе нее состояние пациентки ухудшилось. Медики провели необходимые реанимационные мероприятия, однако спасти женщину не удалось. Сейчас, по данным собеседника телеканала, проводится проверка.

Летом жительница Москвы сообщила, что осталась бесплодной после операции, в ходе которой ей должны были удалить воспаленную маточную трубу. Женщина обвинила врачей в ошибке и заявила, что те удалили ей здоровую трубу.