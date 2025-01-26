Мужчина истязал дочку раскаленным железом в Подмосковье

В Лобне задержан мужчина, подозреваемый в истязании несовершеннолетней дочери.

Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Задержан иностранный гражданин, подозреваемый в истязании малолетней дочери (п. «г, д, е» ч. 2 ст.117 УК РФ). Следствием установлено, что с января 2024 года подозреваемый, находясь по месту жительства в городе Лобне, систематически избивал свою дочь 2012 года рождения, а также причинял ей множественные ожоги раскаленными на огне металлическими предметами по различным частям тела. В ходе расследования установлено, что семья находится на территории России нелегально, в этой связи организована проверка по признакам преступлений, предусмотренных ст. 322.1 и ст. 293 УК РФ», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина задержан, с ним работают следователи. Проводятся допросы и иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств.