Московский пенсионер окурком сжег электровелосипед курьера

В Москве от окурка, брошенного пожилым мужчиной, сгорел электровелосипед курьера. Об этом сообщает Telegram-канал Mash и публикует видеозапись инцидента.

"Пенсионер-курильщик сжёг электробайк курьера в московских Печатниках. Окурком. Эталонный трёхочковый угодил в мусорку. Которая в итоге загорелась", - отмечается в публикации.

На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что велосипед с курьерской сумкой был припаркован рядом с наполненной урной. Проходящий мимо пожилой мужчина опустил туда окурок, после чего вспыхнул огонь, который перекинулся на велосипед.

К велосипеду подбежал мужчина, который попытался потушить его подручными средствами. К нему присоединились несколько прохожих. Затем на место происшествия приехали пожарные и бригада скорой помощи.